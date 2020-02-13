كابيلو يتحدث عن برشلونة وريال مدريد

2020/02/13 | 18:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتبر المدرب الإيطالي المخضرم، فابيو كابيلو، أن ريال مدريد هو الأقرب للفوز بالدوري الإسباني، هذا الموسم، مؤكدا أن برشلونة يعاني "مشكلة ضخمة".

وخلال النسخة الرابعة من قمة بيلباو الدولية لكرة القدم (BIFS´20)، التي تضم مجموعة من أبرز الشخصيات في اللعبة، وأُقيمت اليوم الخميس باستاد سان ماميس، قال كابيلو "لم أفهم مشكلة إرنستو فالفيردي..



ومشكلة ليونيل ميسي يجب حلها قبل بداية الموسم".

وتابع "إنها أمور مهمة جدا في غرف الملابس ويجب حلها، لكن الآن بات هذا صعبا للغاية، لم يتبق سوى وقت قليل".

وأبرز مدرب ريال مدريد السابق أن الميرينجي "يتطور"، ويتمتع بـ"روح الفريق".

وأضاف "الريال يكافح ويلعب..



قد لا يكون لديه نفس الجودة، التي كان يتمتع بها من قبل، لكن لديه الكثير من العزم".

ومن جهة أخرى، أشاد كابيلو بعمل الإسباني بيب جوارديولا، مدرب برشلونة وبايرن ميونخ سابقا ومانشستر سيتي حاليا، مشيرا إلى أنه "غير كرة القدم العالمية بشكل تام".

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