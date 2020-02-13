مدرب اسبانيا يرشح هذا المنتخب لحصد اليورو

2020/02/13 | 18:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتبر روبرت مورينو، مدرب منتخب إسبانيا سابقا وموناكو حاليًا، أن خوض منتخب "لاروخا" لمباريات دور المجموعات في يورو 2020، على أرضه، في ملعب سان ماميس، يمنحه بعض الأفضلية بشكل يضعه ضمن رباعي اعتبره الأقرب للقب الأوروبي إلى جانب بلجيكا وفرنسا وإنجلترا.

واعتبر مورينو أن "هذا قد يكون عام بلجيكا"، وذلك أثناء مشاركته عبر خاصية "الفيديوكونفرينس" في النسخة الرابعة من قمة بلباو الدولية التي يجمع خلال السنوات الأخيرة مجموعة من أبرز الشخصيات في عالم كرة القدم.

وفي الفعالية التي أقيمت الخميس في قاعة (VIP) باستاد سان ماميس، أبرز المدرب الإسباني عن منتخب بلجيكا "تعطشه كونه لم يحقق حتى الآن أي لقب"، مشيرًا إلى "الميزة الإضافية" التي يحظى بها المنتخب البلجيكي تحت إمرة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز.

كما أبرز مدرب موناكو فرص ألمانيا وهولندا أيضًا، مبرزا قيمة لاعبا ريال سوسييداد، ألكسندر إيزاك ومارتين أوديجارد مع منتخبي بلادهما، السويد والنرويج على الترتيب.

وعن الإسباني سيسك فابريجاس والفرنسي وسام بن يدر اللذين يلعبان تحت إمرته في موناكو، أبرز مورينو أنه يرى "سيسك ناضجا للغاية" وعرف كيف يتأقلم مع كرة القدم الفرنسية.

في حين أشار إلى أن اللاعب ذو الأصول التونسية وسام بن يدر، يمكنه "مساعدة" فرنسا حال قرر المدير الفني لـ"الديوك" ديدييه ديشامب المراهنة عليه في يورو2020.

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