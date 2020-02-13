وقفة احتجاجية في موقع اغتيال سليماني والمهندس بمشاركة هؤلاء

2020/02/13 | 18:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد الحشد الشعبي بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس في موقع اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في بغداد.

وقال الحشد في بيان اطلعت عليه شفق نيوز، إن وقفة احتجاجية نظمت في "موقع جريمة اغتيال القادة الشهداء أبو مهدي المهندس ورفاقه قرب مطار بغداد الدولي بمناسبة مرور 40 يوما على استشهادهم".

وأضاف أن "جموع غفيرة من المواطنين والشخصيات السياسية والأكاديمية ووجهاء القبائل وشيوخ العشائر وعوائل الشهداء والجرحى شاركوا في الوقفة".

وتابع البيان أن "الجموع الغفيرة استنكروا الجريمة الأميركية الغادرة، مستذكرين في الوقت نفسه بطولات القادة الشهداء وتضحياتهم في الدفاع عن العراق".

واغتيل سليماني والمهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي.

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