صور.. حرائق تلتهم بساتين في جصان وفرق الدفاع المدني تهرع لاخمادها

2020/02/13 | 18:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلعت حرائق كبيرة في اربعة بساتين في ناحية جصان، التابعة لمحافظة واسط.

والتهمت النيران اربعة بساتين، وهرعت فرق الدفاع المدني لاخماد الحرائق، من دون تسجيل خسائر في الارواح.

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