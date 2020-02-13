طائرات حديثة ومنظومات رقابة متطورة تدخل ضمن العمليات العسكرية في تأمين صحراء الأنبار

2020/02/13 | 18:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، وضع خطة أمنية لتأمين صحراء الأنبار من عصابات داعش الإرهابية.وقال الناطق باسم الوزارة العميد يحيى رسول لوكالة الأنباء العراقية وتابعتها وكالة “العهد نيوز” إنه “تم وضع خطة أمنية لتأمين المناطق الصحراوية الواسعة من عصابات داعش الإرهابي من خلال طائرات الاستطلاع ال(ch4) والكاميرات الحرارية التي تراقب هذه […]

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