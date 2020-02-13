خاص لـ”العهد نيوز”: طيران الجيش يشارك في عملية امنية لمطاردة داعش الارهابي في الانبار

2020/02/13 | 18:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اكد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، اليوم الخميس، ان طائرات الـ اف 16 والسوخوي والسمتية العراقية وفرت الغطاء الجوي للقطعات العسكرية اثناء مداهمتها المناطق الصحراوية ضمن عملية ابطال العراق الامنية .وقال العبيدي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان” طائرات الـ اف 16 والسوخوي والسمتية شاركت وبقوة في عملية قصف […]

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