المساءلة والعدالة تكشف آلية تدقيق أسماء الوزراء

2020/02/13 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

كشفت هيأة المساءلة والعدالة، اليوم الخميس، آلية تدقيق أسماء الوزراء والمناصب الأخرى في الد...





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