2020/02/13 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشفت هيأة المساءلة والعدالة، اليوم الخميس، آلية تدقيق أسماء الوزراء والمناصب الأخرى في الد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المساءلة والعدالة تكشف آلية تدقيق أسماء الوزراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ متابعة
كشفت هيأة المساءلة والعدالة، اليوم الخميس، آلية تدقيق أسماء الوزراء والمناصب الأخرى في الد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المساءلة والعدالة تكشف آلية تدقيق أسماء الوزراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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