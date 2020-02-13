عماد هاشم يؤكد جاهزية حراس الشرطة للقاء الوحدة.. وينفي ابعاد حارس المنتخب

2020/02/13 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

أكد مدرب حراس مرمى فريق الشرطة بكرة القدم الحارس الدولي السابق عماد هاشم اليوم الخميس،( 13 شباط 2020)، جاهزية حراسه الثلاثة للقاء الوحدة الاماراتي يوم الاثنين المقبل في اربيل ، ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى بدوري ابطال آسيا، فيما نفى ابعاد او ابتعاد حارس مرمى المنتخب العراقي والشرطة محمد حميد عن الفريق.

وقال هاشم في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" ما أثير في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن ابعاد حارس مرمى المنتخب محمد حميد عن فريق الشرطة، اخبار مضللة وتكاد تكون مقصودة للاضرار بالحارس الوطني".

واضاف، إن" الحراس الثلاثة محمد حميد واحمد باسل وعلاء خليل على اتم الجاهزية للقاء الوحدة الاماراتي يوم الاثنين المقبل، وان اندفاعا تنافسيا مابين الثلاثة في الوحدات التدريبية لحجز التمثيل في المباراة والتي اجد فيها احمد باسل مستقر وجاهز منذ فترة للمباريات الرسمية".

يشار الى ان فريق الشرطة كان قد تعادل في لقاء الجولة الاولى من منافسات فرق المجموعة الاولى بدوري ابطال آسيا امام استقلال طهران، وتنتظره يوم الاثنين المقبل مباراة الوحدة الاماراتي ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري الابطال.

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