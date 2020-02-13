تدشين اول مشروع لمنظومة الطاقة الشمسية في البصرة

2020/02/13 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الشركة العامة لنقل كهرباء الجنوب، الخميس، تدشين منظومة الطاقة الشمسية الاولى من نوعها لتغذية دوائر الدولة بالطاقة النظيفة في محافظة البصرة .

وقال مدير عام الشركة المهندس زياد علي فاضل، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "بدأنا خطوة مهمة وتجربة فريدة من خلال الاتجاه بشكل جدي نحو مشاريع الطاقة المتجددة في تغذية دوائر الدولة والتي ستسهم في التقليل من استهلاك الطاقة من المصادر التقليدية وبالتالي تحويل الطاقة الفائضة للشبكة الوطنية ".

وتابع بان "المشروع نفذ في بناية مقر الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب كأول مؤسسة حكومية تتغذى بالطاقة النظيفة في المحافظة ".

ودعا فاضل مؤسسات الدولة الاخرى للاتجاه نحو "التجهيز بالطاقة المتجددة والذي سينعكس بشكل ايجابي على زيادة تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين"، مضيفا، بان "المشروع انجز بالكامل وحاليا يتم تجهيز جزء كبير من بناية مقر الشركة بالطاقة الشمسية ".

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وقال

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