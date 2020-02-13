للمرة الأولى.. مؤسسة حكومية تُغذى بالطاقة النظيفة في البصرة

2020/02/13 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لنقل كهرباء الجنوب، اليوم الخميس، تدشين منظومة الطاقة الشمسية الأولى من نوعها لتغذية دوائر الدولة بالطاقة النظيفة في محافظة البصرة.

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