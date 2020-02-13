2020/02/13 | 18:23 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. ملعب الشعب يعلن جاهزيته لاحتضان مباريات الدوري الممتاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 18:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ملعب الشعب يعلن جاهزيته لاحتضان مباريات الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ملعب الشعب يعلن جاهزيته لاحتضان مباريات الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).