تسجيل أول حالة وفاة في اليابان لمصابةٍ بفيروس كورونا

2020/02/13 | 18:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الصحية اليابانية، تسجيل أول حالة وفاة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشار وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو في تصريح، الى وفاة امرأة كانت مصابة بالفيروس، تتجاوز الثمانين عاما، في ولاية كاناغاوا الواقعة قرب العاصمة طوكيو، على الرغم من عدم وضوح العلاقة بين اصابتها بالفيروس القاتل وحدوث الوفاة، فيما كانت السلطات قد كشفت في وقت سابق، عن وفاة ياباني مصاب بالفيروس في مدينة ووهان الصينية.

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