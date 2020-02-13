المساءلة والعدالة تكشف عن آلية تدقيق أسماء الوزراء في الحكومات العراقية

2020/02/13 | 18:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الهيئة العليا للمساءلة والعدالة، عن آلية تدقيق أسماء الوزراء في الحكومات العراقية.

وقال رئيس الهيئة باسم البدري في تصريح، إن آلية عمل هيئته تتضمن كشف وتدقيق أسماء الوزراء والمناصب الأخرى في الدولة، من خلال مخاطبات من الجهات الرسمية المعنية، موضحا أنه لا يوجد فرق في عمليات التدقيق بين المناصب العليا، سواء كانت عمليات الكشف تتم للحكومة أم للبرلمان، لاسيما وأن الجهتين معنيتان بهذا الصدد، مضيفا أن المدة التي تتم بها عملية تدقيق الأسماء متفاوتة بحسب تعبيره.

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