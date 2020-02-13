عراقيون يسخرون من تغريدته: نُريد شيكاغو وليس فساد الصدر

2020/02/13 | 18:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق كما عادته، لا يرضى أن يمر أكثر من يومين دون أن يُغرٍد في حسابه عبر “تويتر”، تغريدات يصفها بالرسائل للمتظاهرين في الشارع العراقي الذين يحتجّون منذ […]

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