نائب يدعو لتكثيف حماية القضاة وفرض سلطة القانون بالشارع: نوايا المخربين تكشفت

2020/02/13 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا النائب عن تحالف الفتح، عبد الامير تعيبان، الخميس (13 شباط 2020)، لتكثيف حماية القضاة وف...





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