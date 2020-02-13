المنافذ الحدودية تعلن صدور امر ديواني بتكليف عمر الوائلي رئيساً لها

2020/02/13 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، صدور امر ديواني بتكليف عمر الوائلي رئيساً لها.

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