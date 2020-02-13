2020/02/13 | 18:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة ميسان، اليوم الخميس، عن توزيع معينات سمعية طبية للطلبة الذين يعانون من ضعف السمع الشديد.وقال مدير القسم الدكتور علي نعمة في بيان تلقت”العهد نيوز” ، “وزعت شعبة الصحة المدرسية معينات سمعية طبية للطلبة الذين يعانون من ضعف السمع الشديد بعد فحصهم في مستشفى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ميسان تعلن توزيع معينات سمعية لذوي الاعاقة من طلبة المدارس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ميسان تعلن توزيع معينات سمعية لذوي الاعاقة من طلبة المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).