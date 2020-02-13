تعيين الوائلي بدلاً عن العقابي برئاسة المنافذ الحدودية

2020/02/13 | 18:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت رئاسة الوزراء، يوم الخميس، تكليف رئيس جديد لهيئة المنافذ الحدودية.

وبموجب بيان مقتضب ورد لشفق نيوز، فانه صدر أمر ديواني من مكتب رئيس الوزراء بتكليف عمر الوائلي رئيساً لهيأة المنافذ الحدودية، بدلاً من كاظم العقابي، لاكماله السن التقاعدي.

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