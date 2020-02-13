الصحاف : تعيين حملة الشهادات العليا جاء بموجب قرار مجلس الوزراء

2020/02/13 | 18:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن صدور أوامر بتعيين ٩٠ شخصاً في الوزارة جميعهم من حملة الشهادات العليا من الاختصاصات المتعلقة في الخدمة الخارجية.

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