صندوق الإسكان: صرفنا أكثر من 40 مليار دينار للقروض العقارية خلال الشهر الماضي

2020/02/13 | 18:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اعلن صندوق الإسكان، صرف أكثر من 40 مليار دينار للقروض خلال الشهر الماضي.وقال الصندوق في بيان أن “مجموع المبالغ المصروفة للدفعات الإقراضية خلال شهر كانون الثاني بلغت (٤٠ ملياراً و129 مليون دينار)”، لافتاً إلى أن “عدد الدفعات الإقراضية … Readmore

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