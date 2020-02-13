2020/02/13 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد رمضان : أنا مكدبتش الطيار كان عارف إني بصور..ولن أتخلي عنه (المستقلة) – منى شعلان/كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن مقطع فيديو جديد ، يجمعه بالكابتن أشرف أبو اليسر ، الطيار الموقوف عن العمل ، يظهر أن الأخير كان يعلم بتصوير الفيديو.ونشر رمضان ، الفيديو عبر حسابه على “تويتر”، وعلق قائلا:” أنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : محمد رمضان : أنا مكدبتش الطيار كان عارف إني بصور.. ولن أتخلي عنه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : محمد رمضان : أنا مكدبتش الطيار كان عارف إني بصور.. ولن أتخلي عنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).