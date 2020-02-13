2020/02/13 | 18:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة حادث مروري غريب في محافظة السليمانية.وتظهر الصورة الملتقطة للحادث المروري، الذي وقع في مدينة شهيداني سرجنار في السليمانية، سيارة حلقت في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة: حادث مروري غريب بالسليمانية.. سيارة تحلق في الهواء وتستقر فوق أحد الجدران🔻) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة: حادث مروري غريب بالسليمانية.. سيارة تحلق في الهواء وتستقر فوق أحد الجدران🔻) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).