تقرير التحقيق بشأن حريق مستشفى الحسين في المثنى”وثائق”

2020/02/13 | 18:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر لكم تقرير التحقيق بشأن حريق مستشفى الحسين في المثنى، حول اجراءات السلامة والامان والمخالفات داخل المستشفى ورفعها الى المحافظ.فيما اشارت مديرية الدفاع المدني الى ان “غلق ابواب طوارئ […]

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