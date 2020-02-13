2020/02/13 | 19:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، اكبر جدارية للشهيد القائد ابو مهدي المهندس في موقع الغارة الامريكية الغاشمة قرب مطار بغداد الدولي.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان هيئة الحشد بالتعاون مع وزارة النقل وادارة مطار بغداد والشركة العامة لادارة النقل الخاص افتتحت جدارية حجم ٤٠٠ م، وسمت بشعار (لن تضيع دماء الشهداء،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إفتتاح أكبر جدارية للشهيد القائد المهندس قرب مطار بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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