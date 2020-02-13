مسرور بارزاني إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للامن 2020

2020/02/13 | 19:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل: توجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرورالبارزاني، اليوم، الى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للامن 2020 الذي ستنطلق أعماله في 14 – 16 من الشهر الجاري في مدينة ميونيخ الألمانية.ومن المقرر أن يلتقي بارزاني مع العديد من كبار المسؤولين … Readmore

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