2020/02/13 | 19:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدور أمر ديواني بتعيين عمر الوائلي رئيسٱ لهيأة المنافذ الحدودية بدلاً من كاظم العقابي لاكماله السن التقاعدي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 19:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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