2020/02/13 | 19:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدينة إندونيسية تحظر عيد الحب "حفاظا على القيم الاسلامية"

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