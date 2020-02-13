2020/02/13 | 19:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تعلن صدور امر ديواني بتكليف عمر الوائلي رئيساً لها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تعلن صدور امر ديواني بتكليف عمر الوائلي رئيساً لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).