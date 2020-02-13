2020/02/13 | 19:05 - المصدر: الغد برس

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صدور أمر ديواني بتكليف عمر الوائلي رئيسٱ لهيئة المنافذ الحدودية ب

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صدور أمر ديواني بتكليف عمر الوائلي رئيسٱ لهيئة المنافذ الحدودية بدلاً من كاظم العقابي

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