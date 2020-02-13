درجال: سنبحث مع اللجنة الدولية من الفيفا موضوع النظام الداخلي وإعادة كتابته

2020/02/13 | 19:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس لجنة المعترضين عدنان رجال، اليوم الخميس، انهم سيبحثون مع اللجنة الدولية الموفدة من الفيفا النظام الداخلي الخاص بالاتحاد،

وقال درجال من المؤتمر الصحفي لكتلة المعترضين والذي كان معه وليد الزيدي ويونس محمود انه لم اتوقع ان اخوض خلاف قانوني قرابة العامين.

واضاف لا يوجد خلاف شخصي مع الاخوة في اتحاد الكرة والأهم هي المرحلة المقبلة.

وبين ان لقاء اربيل شهد مفاوضات صعبة جدا بين الطرفين مبينا انه لايوجد رابح وخاسر كون الفائز هو الكرة العراقية.

وتابع علينا البدء بمرحلة جديدة ونسيان المرحلة السابقة ولانريد تكرار اخطاء العملية السياسية بعد 2003.

وزاد ان على الإعلام ان يكون اكثر تفاؤلا في المرحلة المقبلة.

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