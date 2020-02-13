إصابة ثلاثة جنود بإنفجار ناسفة غربي بغداد

2020/02/13 | 19:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر امني في محافظة بغداد، اليوم الخميس، بأن ثلاثة جنود اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلتهم غربي العاصمة.وقال المصدر لـ "كلكامش برس" ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق انفجرت في قضاء ابو غريب غربي العاصمة بغداد، على عجلة عسكرية اسفرت عن اصابة ثلاثة جنود بجروح متفاوتة".واضاف ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وسهلت نقل الجنود المصابين الى المستشفى القريب لغرض تلقي العلاج، ومنعت المواطنين من الاقتراب خوفاً من حدوث تفجير اخر".

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