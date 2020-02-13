كتلة المعترضين : عهد مثالي ينتظر الكرة العراقية

2020/02/13 | 19:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد اللاعب الدولي السابق عدنان درجال ،مساء اليوم الخميس ، انه لايوجد رابح وخاسر في قضيته مع اتحاد الكرة كون الفائز هو "الكرة العراقية".واضاف درجال في مؤتمر صحفي لكتلة المعترضين عقد في فندق شيراتون بالعاصمة بغداد، مساء اليوم الخميس وحضرته "كلكامش برس" ، انه لم يتوقع ان يخوض خلاف قانوني قرابة العامين مع اتحاد الكرة .واضاف ، لا يوجد خلاف شخصي مع الاخوة في اتحاد الكرة.وتابع ،لقاء اربيل شهد مفاوضات صعبة جدا بين الطرفين .واكد نجم الكرة العراقية السابق ، ان عهد مثالي ينتظر الكرة العراقية،وعلينا البدء بمرحلة جديدة ونسيان المرحلة السابقة ولانريد تكرار اخطاء العملية السياسية بعد 2003 وطالب درجال ، الإعلام ان يكون اكثر تفاؤلا في المرحلة المقبلة.يذكر ان المؤتمر الصحفي لكتلة المعترضين حضره عدد من الشخصيات الرياضية ابرزهم عدنان درجال وهداف المنتخب الوطني السابق يونس محمود .

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