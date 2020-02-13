2020/02/13 | 19:06 - المصدر: NRT عربية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يوجه تساؤلا لوزير الخارجية بشأن التعيينات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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