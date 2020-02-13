الكعبي يوجه تساؤلا لوزير الخارجية ​بشأن التعيينات


الكعبي يوجه تساؤلا لوزير الخارجية ​بشأن التعيينات
2020/02/13 | 19:06 - المصدر: NRT عربية
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