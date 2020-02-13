هل صعدت عملة البيتكوين في عام 2020 مرة أخرى؟

2020/02/13 | 19:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق نشرت وكالة رويترز تقريراً مطولاً عن تنبؤات مالية بشأن مستقبل عملة بتكوين، حيث قال التقرير ان المحليين ينقسمون بشأنها، فرغم تقلباتها الا انها اثبتت وجودها.وقال التقرير إن تاريخ العملة المشفرة لمدة 11 عامًا مليء بالصعود السريع والهبوط السريع على قدم المساواة، ففي أواخر عام 2017، ارتفع ثلاث مرات ونصف في 35 […]

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