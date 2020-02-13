غوارديولا لا يستبعد إقالته في حال الخسارة أمام ريال مدريد

2020/02/13 | 19:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – ساحات التحرير أبدى الإسباني جوسيب غوارديولا، اليوم الخميس، تخوفه من إمكانية إقالته من منصبه مدربا لمانشستر سيتي الإنكليزي فيما لو فشل في الفوز على ريال مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.وسبق لغوارديولا … Readmore

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