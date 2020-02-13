2020/02/13 | 19:18 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال: تنازلت عن حقي الشخصي فقط في قضية صباح رضا و ستار زوير و لست مسؤولاً لتحقيق بقية الإجراءات لإستحصال قرار العفو الخاص عنهم

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