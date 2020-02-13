2020/02/13 | 19:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. المحكمة الادارية تعتبر اجراءات اقالة محافظ واسط باطلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 19:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. المحكمة الادارية تعتبر اجراءات اقالة محافظ واسط باطلة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. المحكمة الادارية تعتبر اجراءات اقالة محافظ واسط باطلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).