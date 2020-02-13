تجمّع الأكاديميين والمفكرين: علاوي يتوجه لتسمية شخصية مستقلة لحقيبة التعليم العالي

2020/02/13 | 19:20 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلن تجمع الاكاديميين والمفكرين العراقيين المستقلين، عن توجه رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى تسمية شخصية أكاديمية مستقلة لحقيبة التعليم العالي والبحث العلمي.وقال التجمع في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إن “المرحلة التي يمر بها العراق ستضع الحجر الأساس لعملية التصحيح السياسي لإدارة البلد بالاعتماد على الطاقات والكفاءات الاكاديمية والوطنية المستقلة”....

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