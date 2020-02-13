مجلس الشيوخ يوافق على تعديل مشروع قرار يمنع ترامب من شن اعمال عسكرية ضد ايران

2020/02/13 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل اعلام دولية، اليوم الخميس، موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعديل مشروع قرار يمنع الر...





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