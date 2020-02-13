بالوثائق: محكمة القضاء الاداري تعيد محمد المياحي لمنصب محافظ واسط

2020/02/13 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، على وثائق صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تتضمن قرارا بإعادة محمد جميل المياحي محافظاً لواسط بعد تمييز القرار الذي عزله عن منصبه.

وجاء في الوثائق، الصادر من المحكمة الإدارية العليا، انه "لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا/ مجلس الدولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً"، الامر الذي يعني إعادة محافظ واسط محمد المياحي الى منصبه بعد ان تم التصويت على اقالته بالأغلبية المطلقة لمجلس محافظة واسط.

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