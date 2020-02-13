آخر إحصائية بعدد الإيزيديين المحررين من قبضة الإرهاب

2020/02/13 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين، عن أحدث حصيلة بعدد المحررين من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار مدير المكتب حسين قائدي في تصريح، الى تمكن المكتب ومنذ انطلاق عمله عام الفين وأربعة عشر، من تحرير ثلاثة آلاف وخمسمئة وثمانية وعشرين مختطفا، من بينهم ألف ومئة وتسع وتسعون امرأة، وثلاثمئة وتسعة وثلاثون رجلا، فيما كان باقي المحررين من الأطفال، لافتا الى تلقي المكتب معلومات عن وجود أعداد من المختطفات في مدينة الموصل، وأعداد أخرى منهن داخل مخيم الهول في سوريا.

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