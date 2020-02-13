مديرية مرور أربيل للسائقين: لا تسلكوا 5 طرق بسبب تساقط الثلوج

2020/02/13 | 19:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل: دعت مديرية المرور العامة في إربيل بإقليم كردستان، الخميس، سائقي المركبات إلى عدم سلك خمسة طرق حيوية، بسبب الصعوبات التي قد يواجهونها جراء تساقط الثلوج.وقال المتحدث باسم المرور في المدينة، فاضل حاجي، في بيان “نسترعي انتباه السواق والمواطنين … Readmore

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