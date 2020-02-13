2020/02/13 | 19:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة ، الخميس ، عدم وجود نية لدى القوات الأمنية والحكومة بفتح جسر الجمهورية أمام حركة المرور، فيما بين أن الحكومة تبحث في الوقت الحالي آلية فتح الجسر مستقبلا.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى الاعلام ، إن “أمر فتح جسر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة: جسر الجمهورية لن يفتح أمام حركة المرور وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: جسر الجمهورية لن يفتح أمام حركة المرور) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: جسر الجمهورية لن يفتح أمام حركة المرور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).