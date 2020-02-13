2020/02/13 | 19:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد فيلق القدس الإيراني اللواء إسماعيل قاآني يقرأ وصية الشهيد الفريق قاسم سليماني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد فيلق القدس الإيراني اللواء إسماعيل قاآني يقرأ وصية الشهيد الفريق قاسم سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).