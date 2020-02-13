الناتو يكثف عملياته في الشرق الأوسط

2020/02/13 | 19:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الخميس، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وافق على تكثيف عملياته في الشرق الأوسط، ويدرس إمكانية توسيع مهماته في...

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