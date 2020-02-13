2020/02/13 | 19:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات الانبار، الخميس، بان القوات الامنية تمكنت من تدمير ثلاثة مضافات لخلايا عصابات داعش الاجرامية بعملية تطهير المناطق الصحراوية للمحافظة .وقال المصدر إن “القوات الامنية وبدعم من طيران القوة الجوية والجيش شرعت ضمن حملة ابطال العراق الامنية بعملية دهم وتفتيش تركزت على منطقة بيوت الموالي في عمق صحراء الانبار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير 3 مضافات لداعش بعملية اقتحام صحراء الانبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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