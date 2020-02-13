بالوثيقة.. محكمة القضاء الاداري تنقض قرار اقالة محافظ واسط

2020/02/13 | 19:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحصلت "كلكامش برس" اليومالخميس، على وثيقة صادرة من محكمة القضاء الاداري تحتوي على قرار نقض اقالة محافظواسط جميل المياحي.

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