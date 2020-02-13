علاوي: نساء العراق رسمن اليوم لوحةً ترفض سياسات الاستحواذ

2020/02/13 | 19:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الخميس، النساء المشاركات في التظاهرات النسوية في بغداد والمحافظات بالنخلات الباسقات.وغرد علاوي على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس" قائلا ان "نخلاتنا الباسقات تطاولن وبشموخ على الظلم والجور، على العنف والتهديد، على افكار الظلام".وأضاف انه "كما شبابه وطلابه، نساء العراق رسمن اليوم لوحةً عراقية أخرى ترفض سياسات الاستحواذ والمحاصصة الطائفية".وأكد علاوي "نحن معكن اخواتي وبناتي، ندعم ونساند هذا الحراك المشروع لأجل استرداد الحقوق واعادة الوطن".

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