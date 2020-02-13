درجال: لجنة من فيفا ستزور العراق قريبا للقاء المسؤولين الرياضيين والهيئة العامة لاتحاد الكرة قبل اختيار الهيئة المؤقتة

2020/02/13 | 19:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال: لجنة من فيفا ستزور العراق قريبا للقاء المسؤولين الرياضيين والهيئة العامة لاتحاد الكرة قبل اختيار الهيئة المؤقت

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