نائب: بلاسخارت تتجاهل التظاهرات وتقف مع الحكومة

2020/02/13 | 19:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق منذ انطلاق ما تُعرف بـ “ثورة تشرين” عند العراقيين، والمطالبات كما المناشدات لتدخل #الأمم_المتحدة من أجل حماية المتظاهرين من القمع والتعنيف مثلما الترهيب الذي يتعرضون إليه […]

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